النجم الأرجنتيني أغويرو يعتزل كرة القدم نهائياً بسبب مشاكل في القلب

أعلن النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (33 عاماً) مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب نهائياً الأربعاء بعد معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي.

وقال أغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو" الخاص بنادي برشلونة "لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي. إنها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لـن الصحة تأتي في المقام الأول".

وأضاف بصوت مرتجف وعينين دامعتين "لقد اتخذت قراري قبل 10 أيام بعد أن قمت بكل شيء ممكن لكي أحصل على الأمل بمعاودة اللعب. أنا فخور جداً بمسيرتي. لطالما حلمت بأن اكون لاعباً محترفاً منذ اللحظة التي لمست فيها الكرة عندما كنت في الخامسة من عمري".

وتوجه بالشكر إلى نادييه السابقين بقوله "أريد أن أشكر أتلتيكو مدريد الذي منحني الفرصة عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وبالطبع مانشستر سيتي الذي يدرك الجميع مشاعري تجاهه..".

وأضاف "لا أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة من حياتي لكني مدرك بأن ثمة أناساً يحبونني وسأتذكر الأشياء الرائعة دوماً".

وحدث الكابوس بالنسبة إلى أغويرو الصديق الحميم لمواطنه ليونيل ميسي، وصهر أسطورة بلاده النجم الراحل دييغو أرماندو مارادونا على مدى 4 سنوات، في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما شعر المهاجم بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الإسباني، فتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ"بلاوغرانا" أن "كون" كان يتبع "إجراءات علاجية"، ومنحه إجازة مرضية تمتد على مدى 3 أشهر.

ويأتي إعلان أغويرو قراره بعد ستة أشهر على الحادثة الدراماتيكية التي وقع ضحيتها صانع ألعاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن خلال كأس اوروبا الأخيرة الصيف الماضي عندما سقط مغمى عليه على أرضية الملعب قبل أن تسارع الأجهزة الطبية لمنتخب بلاده والاتحاد الأوروبي إلى معالجته وأنقذت حياته.

منذ تلك الحادثة، تم زرع جهاز لمراقبة نبضات قلب إريكسن. وبات لاعب الوسط الدنماركي قريباً جداً من فسخ العقد الذي يربطه بنادي إنتر الإيطالي، لأن البروتوكول الطبي في الدوري الإيطالي لا يسمح للاعب يحمل جهازاً طبياً لمراقبة نبضات القلب بممارسة كرة القدم خلافاً لبعض البطولات الأخرى.