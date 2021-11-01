بقاء لاعب برشلونة أغويرو في المستشفى لمزيد من الفحوصات القلبية

يبدو أن مشاكل نادي برشلونة آخذة في التعقيد أكثر فأكثر، قبيل مباراته المنتظرة على ملعب دينامو كييف في إطار دوري أبطال أوروبا هذا الثلاثاء، إذ يستبعد ان يشارك سيرخيو أغويرو المباراة في العاصمة الأوكرانية، بسبب تعرضه لمشاكل صحية.

فقد قال نادي برشلونة إنه يتوقع أن يبقى أغيرو في المستشفى، للخضوع لمزيد من اختبارات القلب، بعد مغادرته مباراة فريقه ضد ألافيس بالدوري الإسباني يوم السبت بسبب شعوره بضيف في التنفس.

وكان أغويرو غادر ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى للخضوع لمزيد من الفحوصات، حيث قالت وسائل إعلام إسبانية إنه تم اكتشاف عدم انتظام دقات القلب لديه، مبينة أنه سيبقى في المستشفى تحت المراقبة.

وبعد انتقاله إلى النادي إثر انتهاء تعاقده مع مانشستر سيتي الصيف الماضي، لم يخض المهاجم الأرجنتيني أول لقاء له مع ناديه برشلونة حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بسبب إصابة أخرى.