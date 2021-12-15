جورج قرداحي يتحدث ليورونيوز عن الغرف السوداء التي حاكت الحملة ضده وحياته السياسة ورسالته إلى اليمن

عندما اشتعلت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والخليج اثر تصريحات وزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب على اليمن، لم يرضخ قرداحي وقتها للذين طالبوه بالاستقالة سواء من الداخل اللبناني أو خارجه.

وبعد أسابيع من الضغط السعودي الخليجي على لبنان دبلوماسيا واقتصاديا وتجاريا، قدم قرداحي استقالته تاركا المجال لحل الأزمة.

الضغط على قرداحي للإستقالة

زارت يورونيوز الوزير المستقيل في منزله في بلدة فيطرون اللبنانية، حيث تحدث قرداحي عن الضغوط التي دفعته للاستقالة قائلا: "الحقيقة كان هناك مجموعة من الضغوط أوصلتني الى الاستقالة فيها ضغوط مزعجة ومنها ايجابية لانه كان لدي أمل بأن استقالتي ستؤدي الى نتيجة ايجابية بالنسبة للعلاقات بين السعودية والخليج من جهة وبين لبنان.

اما بالنسبة للضغط على اخواني اللبنانيين في الخليج فعلا كان عنصرا مزعجا لي لأني عشت هاجس الخوف على مصيرهم، مع العلم وانا كنت أقول انه لا خوف على اللبنانيين في الخليج لانني اعرف نفسية اخواني في الخليج اكثر واحد وان لديهم من الكبر والاخلاق التي تجعلهم يتقيدون بتلك الاية الكريمة التي تقول "ولا تزر وازرة وزر أخرى". ولكن حركة السفراء اللبنانيين الذين عادوا من الخليج وزاروا المرجعيات اللبنانية كانت تخوفهم من مصير اللبنانيين في الخليج" .

ولدى سؤاله اذا ندم على تأخره في الاستقالة وعلى كلامه خلال الحلقة حول حرب اليمن أجاب قرداحي " لا لست نادما على شيء وما قلته في الحلقة أعتقد انه لا يستحق هذه الضجة. أنا لم أقل شيء فيه اساءة لأحد وما قلته عن الحرب في اليمن بالتحديد كان عن حسن نية أنا لم أقف مع طرف ضد طرف اخر كنت أدعو الى وقف هذه الحرب التي أدت الى خسائر وضخايا وشهداء من الجهتين".

الغرف السوداء التي قادت الحملة ضده

وعن سبب الهجمة القوية عليه تحديدا شرح قرداحي: "يبدو أن الضجة كانت محضرة قبل بث هذه المقابلة لانه كان هناك تنسيق بين الذين أجروا المقابلة مع الغرف السوداء التي كانت حاضرة ناضرة . فمنذ اللحظة الاولى لنشر المقابلة على اليوتيوب بدأت الحملة وأخذوا المقطع الذي أقول فيه ان الحرب على اليمن عبثية.

وصوروها أصحاب الغرف السوداء وعظموها وأوصلوها بهذا الشكل الى الخليج بهدف تشويه صورتي في الخليج وعلاقاتي معهم مع العلم أن علاقاتي مع الخليجيين قديمة وأكن لهم كل الاحترام ودائما كنت اتحدث عن فضل السعودية على لبنان".

العلاقة بين لبنان والخليج العربي

وعن العلاقة بين لبنان والسعودية والخليج لف ت قرداحي الى :"أن المستهدف الاول في هذه الحملة هو لبنان وعلاقاته مع الخليج والسعودية تحديدا، فوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان قالها أن المسألة تتعدى تصريحات قرداحي المسألة هي هيمنة حزب الله على القرار السياسي في لبنان. لذلك أتصور أنها كانت ذريعة، لا اريد ان اقول انني ذهبت ضحية ولكنني رحت "بالغلط".

الهدف من هذه الحملة هو خروج السعودية من لبنان. ولكن لا يجب أن تخرج السعودية من لبنان، اللبنانيين يحبون السعودية حتى حزب الله لا يكره المملكة هذا الواقع يصوره البعض للسعوديين أن هناك جهة في لبنان تعادي السعودية. أنا شخصيا بحثت هذا الموضوع مع اخواني في الخليج وقلت لهم لماذا تشترون العداء مع جهات في لبنان؟"

قرداحي تحدث عن حملة ضده منذ تعيينه وزيرا للاعلام في لبنان: المقصود من هذه الضجة أيضا أنا فالبعض في لبنان منزعجين من تعييني وزيرا لانني بنظرهم ممكن أن اخربط الاوراق الجامدة في لبنان لان لي موقع خاص في بلدي. نحن مقبلون على انتخابات نيابية تشريعية وممكن اذا دخلت هذه الانتخابات وأن أغير المعادلات .

قرداحي والحياة السياسية

ولدى سؤاله عن امكانية ترشخه للانتخابات النيابية وعن حياته السياسية أعلن قرداحي: "هلق بدأ مشواري السياسي، وهناك احتمال لترشحي للانتخابات النيابية المقبلة فالباب مشروع وأعتقد أن موقفي الذي اخذته بعدم الاستقالة ثم بالاستقالة بالوقت المناسب فتح لي مجالات كبيرة ودعم كبير من ابناء منطقتي وكل لبنان من كافة طوائفه. لم اكن اريد الدخول في عالم السياسة ولكن بالحملة التي قاموا بها ضدي أجبروني ان ادخل السياسة وانا عندي مقاربة مختلفة عنهم في كيفية بناء لبنان. نحن لا نريد حروبا في لبنان ولا اسلحة ولا متاريس نريد ان نبني وطن".

رسالته إلى الشعب اليمني والخليجي

قرداحي تحدث عن رسائل تضامنية من مختلف دول عربية: "شعرت بتضامن كبير جيث تلقيت رسائل تضامنية من العراق وسوريا ومصر وموريتانيا وليبيا وغيرهم

وطبعا من أهل اليمن الذين احبهم واستشف فيهم ذكاء واكن لهم كل الاحترام. هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن نصل الى سلام الشجعان وأن تعود الامور الى مجاريها بين اليمن والسعودية".

والى السعودية ودول الخليج توجه قرداحي قائلا: أكن كل الاحترام للشعب السعودي والخليجي وانا متضامن معهم بكل التطورات التي حصلت معهم منذ زمن ولليومم. واتمنى منهم أن يشاهدوا المقابلة من جديد وأن لا يتأثروا بالحملات المغرضة التي بدأت علي في لبنان".