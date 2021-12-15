روسيا تسلّم الولايات المتحدة قائمة بمقترحات تشمل ضمانات قانونية لأمنها

أعلنت روسيا أنها سلمت إلى الولايات المتحدة قائمة "مقترحات" تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها الذي تعتبره مهدداً، على خلفية التوتر حول أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الكرملين للصحفيين "سلمت وزارة الخارجية الروسية اليوم مقترحاتنا الملموسة إلى المسؤولين الأميركيين".

وأوضح أن هذه المقترحات "الهادفة إلى وضع ضمانات قانونية لأمن روسيا" قد تم تسليمها بصورة خاصة إلى مساعدة وزير الخارجية المكلفة شؤون أوروبا كاربن دونفريد، التي زارت موسكو هذا الأسبوع بعد زيارتها كييف.

وأضاف أوشاكوف أنه سيجري اتصالا هاتفيا حول الموضوع في وقت لاحق اليوم مع "مسؤول في الإدارة الأميركية"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

واعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو الأربعاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ عن أمله بأن "يكون رد الأميركيين وحلف شمال الأطلسي إيجابياً على هذه المقترحات"، بحسب مستشار الكرملين.

في مقطع فيديو نشر الأربعاء، قالت دونفريد إنها "ستنقل هذه الأفكار إلى واشنطن وتشاركها مع حلفاء وشركاء" الولايات المتحدة. وأضافت أنها أعربت خلال المناقشات في موسكو عن "مخاوفها إزاء التعزيزات العسكرية لروسيا بالقرب من أوكرانيا"، مجددة تأكيدها التزام الولايات النتحدة الدفاع عن "سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ودعا بوتين الثلاثاء إلى إجراء مفاوضات "فورية" مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات، التي طلبها مطلع كانون الأول/ديسمبر من نظيره الأميركي جو بايدن.

وتعارض روسيا بشكل خاص أي توسع للحلف في الدول المجاورة لها مثل أوكرانيا، وترغب في الحصول على ضمانات قانونية من شأنها استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلا.

ويتهم الغربيون موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، محذرة موسكو من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية غير مسبوقة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

وتدور حرب أهلية في شرق أوكرانيا بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا اندلعت العام 2014 بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم. ويرفض الكرملين الاتهامات الغربية ويؤكد من جهته أن روسيا مهددة من الحلف الأطلسي الذي يسلّح كييف وينشر طائرات وسفنا في منطقة البحر الأسود.