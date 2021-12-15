أمريكا: بيانات أولية توضح أن سلالة أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من دلتا

قالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، إن البيانات الأولية تشير إلى أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من المتحورة دلتا.

وتوجد حالات مؤكدة للإصابة بأوميكرون في 36 ولاية على الأقل، ويتوقع مسؤولو الصحة أن يشهدوا استمرار نمو معدل الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت والنسكي في إفادة بالبيت الأبيض، إن المسؤولين بدأوا في رصد زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين نزلاء دور رعاية المسنين الذين حصلوا على التطعيم كاملا وإن معدل الإصابة بين من تلقوا جرعات تنشيطية أقل بعشرة أمثال.