من شجرة روكفلر العملاقة إلى عرض الإضاءة في شارع ساكس فيفت الشهير، أطلق اشعال أضواء عيد الميلاد في مدينة نيويورك إشارة موسم الأعياد، ما يسعد السياح الدوليين العائدين حديثًا.

يبلغ طول شجرة عيد الميلاد 79 قدمًا وعرضها 46 قدمًا. تم تصميم الشجرة من قبل المهندس المعماري دانيال ليبسكيند في عام 2018. يشتهر ليبسكيند بتصميم العديد من المساحات الثقافية والمعالم الأثرية.