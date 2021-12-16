أسترازينيكا تقول لقاحها فعال ضد أوميكرون ونتائج متباينة لريغنيرون

كشفت شركتا أسترازينيكا وريغنيرون عن بيانات متناقضة إزاء فعالية لقاحي الشركتين في مقاومة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي ستواجه شركات الأدوية في مواجهة المتحور الجديد.

وقالت ريغنيرون ومقرها الولايات المتحدة إن علاجها ريغن-كوف، والمعروف أيضا باسم رونابريف، أقل فعالية في التصدي لأوميكرون، على الرغم من أنه لا يزال فعالا في مواجهة السلالة دلتا، وذلك في تأكيد للمؤشرات الصادرة عن اختبارات معملية أواخر الشهر الماضي.

في المقابل، أشارت منافستها أسترازينيكا البريطانية السويدية إلى أن دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لفيروي كوفيد-19 الخاص بها، إيفوشيلد، أظهرت أن العلاج احتفظ بنشاط معادل للسلالة أوميكرون، وهي البيانات الأولى من نوعها للقاح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجد باحثون ألمان أن لقاحي كوفيد-19،اللذين طورتهما شركتا إلي ليلي وريغنيرون يفقدان معظم فعاليتهما عند تعرضهما في الاختبارات المعملية للسلالة أوميكرون.

وأجريت الدراسة على إيفوشيلد بواسطة باحثين مستقلين من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام ما يسمى بالفيروسات الكاذبة، والتي تحتوي على التحورات الرئيسية لفيروس كورونا في كل السلالات التي ظهرت حتى الآن.

وأضافت الشركة أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار إيفوشيلد، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريبا جدا".