عالمة مشاركة في تطوير لقاح أسترازينيكا: الوباء القادم قد يكون أكثر فتكاً

تحذّر العالمة البريطانية ساره غيلبرت المشاركة في تطوير لقاح أكسفورد/أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، من أن الجائحة المقبلة قد تكون "أسوأ"، وهي تدعو إلى الاستثمار في الأبحاث لضمان جاهزية أفضل لهذا الاحتمال.

ووفق مقتطفات من كلمة لها ستبثّها شبكة "بي.بي.سي" البريطانية مساء الإثنين، تقول غيلبرت "لن تكون هذه المرة الأخيرة التي يهدد فيها الفيروس حياتنا وسبل عيشنا. للحقيقة (الفيروس) التالي قد يكون أسوأ. قد يكون أشد عدوى و/أو أكثر فتكاً".

وتدعو غيلبرت، وهي أخصائية التلقيح في جامعة أكسفورد التي ساهمت في تطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 بات مستخدماً في أكثر من 170 بلداً، إلى عدم السماح للنقص في التمويل بإطاحة التقدّم العلمي الذي تم إحرازه في مكافحة فيروس كورونا.

وتتابع العالمة في كلمتها أمام مؤتمر ريتشارد ديمبلبي الذي يستضيف سنوياً شخصيات من مجالات العلوم والفنون والأعمال "لا يمكننا أن نسمح بعد كل ما مررنا به والخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبّدناها ألا يكون هناك تمويل للاستعداد للجائحة".

وحول المتحوّرة أوميكرون التي سرّعت بريطانيا حملتها للجرعات المعزّزة للمناعة لاحتواء تداعياتها وأعادت فرض إلزامية وضع الكمامات في النقل المشترك والمتاجر، توضح غيلبرت أن المتحوّرة "تضم تحوّلات معروفة تزيد من قدرة الفيروس على التفشي" وأن "الأجسام المضادة التي توفّرها اللقاحات أو الإصابة بمتحوّرات أخرى قد تكون أقل فاعلية..".

وتؤكد غيلبرت أنه يجب الحذر واتخاذ تدابير لإبطاء وتيرة تفشي المتحوّرة الجديدة إلى حين امتلاك معلومات كافية عن أوميكرون.

ومن أجل كبح تفشي هذا الفيروس أعلنت الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي أنه بات يتعين على المسافرين الوافدين إلى المملكة المتحدة حيازة وثيقة تثبت سلبية فحص كشف الإصابة بكوفيد-19 قبل السفر.

كذلك سيتعين عليهم الخضوع لفحص "بي.سي.آر" في غضون يومين على أبعد تقدير من وصولهم، وأن يلزموا حجراً صحياً بانتظار النتائج.

والمملكة المتحدة هي إحدى دول أوروبا الأكثر تسجيلاً للوفيات من جراء الفيروس مع أكثر من 145 ألف وفاة منذ ظهور الجائحة، وهي أعلنت الأحد تسجيل 246 إصابة بالمتحوّرة أوميكرون، في مقابل 160 السبت.