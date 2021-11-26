أسترازينيكا تأمل في نجاح مزيج الأجسام المضادة في مواجهة سلالة كوفيد الجديدة

قالت شركة أسترازينيكا يوم الجمعة إنها تأمل أن يكون مزيج الأجسام المضادة الذي تنتجه والمعد لمكافحة كوفيد-19 فعالا في مواجهة سلالة جديدة تم رصدها في جنوب أفريقيا كما أنها تجري اختبارات على ما إذا كانت تلك السلالة مقاومة للقاحها للوقاية من المرض.

وأضافت الشركة في بيان "مثلما يحدث مع أي سلالة مستجدة، ننظر في أمر (بي.1.1.529) لنعرف أكثر عنها وتأثيرها على اللقاح" مشيرة إلى أنها تجري بحثا في بتسوانا وإيسواتيني لجمع البيانات.

وذكر البيان "نختبر أيضا مزيجنا طويل المفعول للأجسام المضادة (يه.زد.دي.7442) في مواجهة السلالة الجديدة ونأمل أن يظل فعالا بالنظر إلى أنه يضم نوعين من الأجسام المضادة التي تقوم بأنشطة مختلفة ومتكاملة ضد الفيروس".