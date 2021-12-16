الرئيس الفرنسي لا يستبعد فرضية التطعيم الإجباري ضد كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء إنه من المحتمل أن يصبح‭‭ ‬‬التطعيم ضد مرض كوفيد-19 إلزاميا في فرنسا في نهاية المطاف، لكنه أضاف أن ذلك ليس أولوية في الوقت الراهن.

ومثل جيرانها الأوروبيين والبلدان في جميع أنحاء العالم، تسعى فرنسا جاهدة لإيجاد وسائل لاحتواء زيادة جديدة في الإصابات الناجمة عن الجائحة. وبلغ متوسط ​​الإصابات الجديدة في فرنسا خلال سبعة أيام أعلى مستوياته منذ نوفمبر- تشرين الثاني 2020.

ولدى سؤاله، في مقابلة مع محطتي (تي.إف 1) و(إل.سي.إي) التلفزيونيتين، عما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يمكن أن يصبح إلزاميا في فرنسا، قال ماكرون "هذه الفرضية موجودة".

لكنه سرعان ما أضاف أن فرنسا فعلت ذلك من الناحية العملية. وقال إنه مع تطعيم ما يقرب بالفعل من 90 بالمئة من المؤهلين للحصول على اللقاح في فرنسا، فإن البلد لم يعد بعيدا عن مستوى التطعيم الذي يمكن تحقيقه من خلال جعل اللقاح إلزاميا.

قيود جديدة على المسافرين من وإلى بريطانيا

وأمام تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا حيث سجلت البلاد أكثر من 65 ألف اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلنت الحكومة الخميس انها أعادت فرض وجود "أسباب مقنعة" للسفر من وإلى بريطانيا اعتبارا من السبت في مواجهة "الانتشار السريع جدا" لمتحورة أوميكرون في هذا البلد.

وأكدت رئاسة الحكومة الفرنسية في بيان أنه تم تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، كما فرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا، داعية جميع المسافرين إلى "تأجيل رحلاتهم" إلى بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا التي تواجه تفشيا للمتحورة الأربعاء تسجيل 78610 إصابة خلال 24 ساعة في رقم غير مسبوق منذ بدء الوباء في 2020، حسب الأرقام الرسمية.

وقالت الحكومة "على حد قول الحكومة البريطانية ستواجه المملكة المتحدة موجة مد مرتبطة بمتحورة أوميكرون في الأيام المقبلة". وأضافت أنه "بالتالي و"اعتبارا من صباح السبت الساعة 00:00"، يجب "الالتزام بتقديم سبب مقنع للذهاب إلى المملكة المتحدة أو القدوم منها لغير المطعمين والملقحين".

وأوضحت أن هذا ينطبق على كل "مواطن فرنسي، وكذلك زوجته (أو زوجها أوشريك مدني وشريك بالمساكنة) وأطفاله" وأي "مواطن بريطاني وأفراد من عائلته يستفيدون" من بريكست.

وينطبق الشيء نفسه على "مواطني الاتحاد الأوروبي أو من في حكمهم" وكذلك "أزواجهم وأطفالهم المقيمين بشكل رئيسي في فرنسا" و"رعايا دول أخرى من حاملي تصاريح إقامة فرنسية أو أوروبية لفترة طويلة" يقيمون في فرنسا.

يمكن للمسافرين "العابرين (ترانزيت) لمدة تقل عن 24 ساعة في المنطقة الدولية في المطارات" أو بعض الطلاب المسجلين لتعلم "الفرنسية كلغة أجنبية" أو حتى بعض المهنيين الصحيين الاستفادة من "الأسباب القاهرة".

فرض نظام حجر

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين بما في ذلك الذين تم تطعيمهم تقديم اختبار يثبت عدم إصابتهم بالفيروس قبل أقل من 24 ساعة. وقالت الحكومة إن هذا "ينطبق أيضا على الأشخاص غير الملقحين". من جهة أخرى، فرض نظام حجر.

فقبل مغادرة بريطانيا يجب "التسجل على منصة رقمية" وتحديد عنوان الإقامة في فرنسا، حسب الحكومة التي أوضحت أن "هذه المنصة ستتيح إصدار أوامر الإدارات التي تحدد التزام العزل في مكان يختارونه لجميع المسافرين الملقحين وغير الملقحين على حد سواء". ولكن يمكن رفع هذه العزلة "خلال 48 ساعة" في حالة اختبار يثبت عدم الإصابة.

وقالت الحكومة إنه "سيتم تنظيم عمليات مراقبة لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل مناسب".

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إن الهدف من هذه "المراقبة الأكثر صرامة حتى من تلك المطبقة اليوم" هو للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة هو "إبطاء وصول إصابات بمتحورة أوميكرون إلى أراضينا قدر الإمكان بينما يتم التطعيم بجرعات معززة". وأكد أن "هذا يجعل من الممكن زيادة إحكام حلقات الشبكة لإبطاء انتشارها قدر الإمكان"، بينما "يصبح أوميكرون سبب أغلبية الإصابات في بريطانيا، إذا لم يكن كذلك بالفعل اليوم".

وأضاف أتال أنه تم اكتشاف 240 إصابة بأوميكرون في فرنسا موضحا في الوقت نفسه أنه "قد يكون هناك عدد أكبر".