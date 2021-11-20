شاهد | عشرات الآلاف يتظاهرون في فيينا ضد إلزامية لقاحات كوفيد-19

تجمع أكثر من 35 الف متظاهر، وفق الشرطة، السبت في فيينا للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة في اليوم السابق لمكافحة جائحة كوفيد-19.

ورفع الحشد في قلب العاصمة النمساوية بالقرب من المستشارية لافتات تندد بـ"دكتاتورية كورونا" أو كتب عليها "لا لتقسيم المجتمع". وجرت التظاهرة تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة التي أوقفت عشرة اشخاص.

ونظمت المظاهرة بدعوة من حزب الحرية اليميني القومي، رغم غياب زعيمه هربرت كيكل، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وبين الذين يدعون إلى "المقاومة"، قالت كاتارينا غيرشر التي قدمت من مقاطعة التيرول، في رحلة تستغرق ست ساعات للتظاهر: "ليس من الطبيعي أن نحرم من حقوقنا".

وأضافت هذه المعلمة البالغة 42 عامًا التي أبقت أطفالها الأربعة في المنزل لأشهر قائلة: "إن الضغط في المدرسة قوي جدا" مشيرة إلى فحوص كشف كورونا التي يتم إجراؤها كل أسبوع في الفصول، وتابعت قولها: "الحكومة تريد تقسيمنا ويجب أن نظل متحدين".

وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاح، أعلن المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ الجمعة فرض حجر، على 8,9 ملايين نسمة حتى 13 كانون الأول/ديسمبر. واعتبارا من الاثنين، لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

ورغم ترددها في البداية، ستعد الحكومة أيضًا قانونًا لفرض التطعيم على السكان البالغين في الأول من شباط/فبراير 2022، وستفرض عقوبات على المخالفين.

واعتذر شالنبرغ من الذين تلقوا اللقاح لاضطراره إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات "الصارمة"، كما هاجم "القوى السياسية في هذا البلد الذي يعارض بشدة التطعيم"، مستنكرًا "الاعتداء على النظام الصحي".

وفي أوروبا التي أصبحت مرة أخرى بؤرة للوباء، بلغ عدد الإصابات في النمسا مستويات لم تسجل منذ ربيع 2020. وتسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة يوميًا ، بينما يبلغ معدل التطعيم حوالى 66 في المئة من السكان، أي أقل بقليل من المتوسط في أوروبا.