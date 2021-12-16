هذا الثوب يمثل فلسطين فقط.. سكان غزة يحتجون على ارتداء ملكة جمال إسرائيل الزي الفلسطيني التقليدي

خرجت عشرات النساء في جامعة الأزهر في قطاع غزة، وهن يرتدين الزي الفلسطيني التقليدي، احتجاجا على الصور التي نشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر المتسابقات في ملكة جمال الكون لعام 2021 وهن يرتدين الأثواب الفلسطينية خلال إقامتهن في إسرائيل، حيث أقيمت المسابقة الأحد، رغم نداءات المقاطعة.

هذه الخطوة التي وصفت بالـ"مستفزة"، جاءت بعد أن منح المنظمون لمسابقة ملكة جمال الكون إذناً للمتسابقات، يسمح لهن بارتداء الزي التقليدي الفلسطيني.

وخلال إحدى الجولات في مدينة رهط البدوية، ارتدت المرشحات هذه الأثواب وقمن بلف ورق العنب وبإعداد أطباق فلسطينية متنوعة.

وقالت خيثم أبو لولي، فلسطينية، كانت مشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت الخميس في قطاع غزة، "رأينا ملكة جمال إسرائيل ترتدي زينا، وهو تراثنا نحن، ويجب أن نتظاهر لأن التراث الفلسطيني هو ملكنا وليس ملكهم".

من جانبها، قالت أمونة مقداد "علينا أن نكون سعداء، لأن هذا التصرف يؤكد للعالم أن الاحتلال يسرق تراثنا، كل ما يقومون به هو دليل ضعف عند الاحتلال، لا يمكنهم فعل أي شيء لذا يلجأون إلى تقليدنا، التراث الفلسطيني موجود".

في سياق متصل قالت صمود العزازمة، "اليوم جئنا إلى هنا لنثبت للعالم بأجمعه أن اللباس الفلسطيني هو رمز لكل فلسطيني، وهذا الثوب يمثل فلسطين فقط، ولا يحق لأحد أن يسرق تراثنا".

وعبر حسابها الخاص على موقع تويتر، نشرت ملكة جمال الفلبين بياتريس لويجي غوميز مجموعة من الصور، تظهر فيها إلى جانب متسابقات أخريات وهن يرتدين الأثواب الفلسطينية، وأرفقت المنشور بعبارة "يوم في حياة البدو".

هذا وواجهت النسخة السبعون من المسابقة السنوية التي أقيمت في إسرائيل للمرة الأولى أيضا تعقيدات بسبب جائحة كوفيد-19.

وفازت الهندية هارناز ساندو باللقب فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا وصيفة أولى وملكة جمال جنوب إفريقيا وصيفة ثانية.

ومن بين المتنافسات على التاج، كانت ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني، اللتان قامت دولتاهما بتطبيع علاقاتهما مع اسرائيل العام الماضي.