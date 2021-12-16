الكرملين: "نورد ستريم 2" من مصحلة ألمانيا وروسيا

قال الكرملين اليوم، الخميس، إن من مصحلة ألمانيا وروسيا المضي قدماً بمشروع نورد ستريم 2 وذلك بعد يوم على صدور حكم محكمة في برلين، اتهمت فيه الحكومة الروسية بإعطاء الأوامر لمواطن روسي لتنفيذ جريمة قتل شيشاني في 2019.

وبسبب اتهامات غربية لضلوع بوتين في الملفين الأوكراني والبيلاروسي، وجهت دول أوروبية، بينها بولندا، دعوات إلى برلين لإيقاف مشروع نقل الغاز الروسي، الذي سيهدد الأمن والاستقلالية الغربيين، بحسب وارسو.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس حذر أمس الأربعاء روسيا من أنها "ستدفع الثمن باهظاً" في حال أقدمت على اجتياح أوكرانيا.

وفي معرض ردها على جريمة قتل المعارض الشيشاني، وصفت موسكو القرار القضائي الألماني بـ"غير السار" وأضافت أنه لا يجب أن يؤثر على العلاقات بين الطرفين.

ووصف الكرملين قرار برلين طرد دبلوماسيين روسيين بالقرار "العدائي".

وفي سياق العلاقات المتردية بين موسكو من جهة، وبروكسل وواشنطن من جهة ثانية، قال الكرملين إن اتصالاً ثانياً قد يتم بين بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية العام ولكن لا اتفاق نهائياً حول هذه النقطة بعد.

وبعد دعوة بوتين منذ يومين الغرب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مخاوف روسيا الأمنية، قال الكرملين اليوم إلى نائب وزير الخارجية الروسي مستعد للسفر إلى أي دولة محايدة من أجل بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول المقترحات الأمنية الروسية.