رئيس الوزراء الفرنسي: أوميكرون ستصبح المتحورة "السائدة" في فرنسا مطلع 2022

شبّه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة انتشار أوميكرون في أوروبا بـ"البرق"، مضيفا أنها ستصبح المتحورة السائدة في فرنسا اعتبارا من مطلع عام 2022.

وقال كاستكس إنه رغم جهل كثير من التفاصيل حتى الآن عن أوميكرون، إلا أنها "لا تبدو أكثر خطورة من المتحورة دلتا، والبيانات المتاحة لنا تشير إلى أن تغطية التطعيم الكامل مع الجرعة المعززة تحمي بشكل جيد من الأشكال الشديدة للمرض".

وهناك نحو ثلاثة آلاف مريض في أقسام العناية المركزة في مستشفيات فرنسا وفق أحدث المعطيات.

وأعلن كاستكس أنه سيتم خفض مدة الأهلية للحصول على اللقاحات المعززة من خمسة أشهر من تاريخ التطعيم الثاني إلى أربعة.

وقال إن الحكومة ستعلن إجراءات جديدة لمعالجة الامتناع عن التطعيم اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي "بعدما أعطينا وقتا، الكثير من الوقت للفرنسيين الذين كانوا مترددين ولديهم شكوك، سنعزز في كانون الثاني/يناير الحافز للتطعيم لأنه من غير المقبول أن يعرض رفض بضعة ملايين من الفرنسيين للتطعيم حياة بلد بكامله للخطر".