رقم قياسي... أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا في غضون 24 ساعة في فرنسا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس إصابة 90 ألف حالة جديدة تم رصدها في غضون24 ساعة في رقم قياسي لاصابات كوفيد-19 في فرنسا.

وبلغ متوسط الحالات المسجلة حوالي 61.274 إصابة في الإسبوع الماضي.

فيما تقدر الحكومة الفرنسية أن يتجاوز عدد حالات الإصابة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 100 ألف إصابة جديدة يوميا وخاصة مع انتشار متحورة أوميكرون.

وحذرت الحكومة من الضغط المتزايد على المستشفيات والطواقم الطبية الفرنسية.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة".

كان فيران قد أبلغ الصحفيين بأن العدد سيبلغ نحو 88 ألفا يوم الخميس، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208 مرتفعا بواقع 61 مريضا عن اليوم السابق.