وزير الصحة الألماني متخوف من موجة كورونا خامسة أشدّ وطأة من سابقاته

توقع وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن تطلق سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا "موجة خامسة هائلة" من الوباء. وأوضح خلال زيارته لمنطقة ساكسونيا السفلى أنه ينبغي لألمانيا أن تستعد لمواجهة تحدّ "لم نره أبدا بهذا الشكل من قبل". ولاوترباخ أستاذ سابق في علم الأوبئة معروف بتوقعاته المتشائمة عن فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية هذا الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و721375 بعد تسجيل 50968 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 107639 بعد تسجيل 437 وفاة جديدة.

وتواجه ألمانيا منذ عدة أسابيع وضعا صحيا متدهورا مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19، مما أرغم الحكومة على معاودة فرض قيود صحية تكبح الانتعاش الاقتصادي.

ويثير ظهور المتحورة أوميكرون الأشد عدوى في أوروبا مخاوف من طفرة وبائية جديدة. من جهة أخرى، تنعكس أزمة المواد في الأسواق العالمية على الصناعات التحويلية التي تعتبر قطاعا أساسيا في الاقتصاد الألماني. فأثار وباء كوفيد-19 بلبلة في سلاسل الإمداد وتسبب بأزمة في المواد الأولية والمكوّنات، ما يعزز الضغوط التضخّمية.