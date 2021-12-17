تركيا: وفاة 22 شخصا و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي

قال مكتب حاكم اسطنبول بتركيا يوم الجمعة، إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بينما 16 آخرون في حالة حرجة في المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة في إسطنبول، مضيفا أنه تم القبض على أربعة أشخاص على خلفية الواقعة.

وكثفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة حملتها على المشروبات الكحولية المغشوشة قبل الاحتفالات بالعام الجديد ونفذت العديد من العمليات في جميع أنحاء البلاد تستهدف البائعين والموزعين.

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان، إن 11 من الذين لقوا حتفهم من الأجانب ونقل خمسة آخرون إلى المستشفى. وأضاف أن 46 شخصا إجمالا نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بالتسمم الكحولي.

وفرض حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ضرائب باهظة على المشروبات الكحولية.

كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية في الأسواق والمطاعم والحانات في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الضرائب ومعدلات التضخم.

وقال خبراء في الاقتصاد، إن الضرائب المفرطة على الخمور ستشجع الناس على استهلاك المنتجات المقلدة أو تحضير المشروبات الخاصة بهم في المنازل مما قد يتسبب في زيادة النفقات الصحية للدولة ويؤدي إلى العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها.