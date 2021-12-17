جدل بشأن مدى فاعلية لقاح "سبوتنيك في" الروسي أمام سلالة أوميكرون

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي يوم الجمعة إن لقاح "سبوتنيك في" الروسي يوفر حماية قوية من الأعراض الخطيرة ودخول المستشفيات بسبب سلالة أوميكرون، وذلك نقلا عن دراسة أولية أجرتها الشركة المنتجة للقاح.

وذكرت الدراسة التي أجراها معهد غاماليا أن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت"، الذي يؤخذ في جرعة واحدة، يساعد عند استخدامه كجرعة معززة، في تحفيز استجابة أقوى للأجسام المضادة ضد أوميكرون.

وأظهرت البيانات الأولية للدراسة أن فاعلية "سبوتنيك في" مع جرعة معززة من "سبوتنيك لايت" ضد أوميكرون يمكن أن تصل لأكثر من 80 بالمئة.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الدراسة المعملية الأولية التي أجراها معهد غاماليا أظهرت أن "سبوتنيك في" يظهر "فاعلية كبيرة في مقاومة أوميكرون".

وأوصت وزارة الصحة الروسية باستخدام جرعات معززة من سبوتنيك لايت بعد ستة أشهر من تلقي "سبوتنيك في".

وكان باحثون من جامعة واشنطن وشركة صناعة الأدوية السويسرية Humabs Biomed SA قد ذكروا في دراسة نُشرت يوم الثلاثاء ولم تتم مراجعتها بعد، أن البيانات التي حللوها بشأن فاعلية لقاح "سبوتنيك في" الروسي أظهرت نتائج متضاربة.

وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على عينات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، ممن تلقوا اللقاح الروسي، "عدم وجود أجسام مضادة كافية ضد سلالة أوميكرون".