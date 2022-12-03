الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد وباء كوفيد-19 وتحذير من ظهور متحورات جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أن 90 بالمئة من سكان الكرة الأرضية قد أصبحت لديهم مناعة ضد عدوى كوفيد 19 والسبب يرجع لإصابتهم بالعدوى في وقت سابق أو بفضل حملات التلقيح.

وقال مدير المنظمة الأممية الإثيوبي تيدروس أدهانوم أثناء مؤتمر صحفي بمدينة جنيف إن الحذر واجب إذ أن هناك نقصا في اتباع إجراءات الحد من انتشار الوباء ما قد يفتح الباب أمام ظهور متحور جديد للفيروس قد يعرف انتشار واسعا وقد يحل محل متحوّر أوميكرون الذي تُنسب له أغبية الحالات الموجودة حاليا. وحذّر المسؤول الأممي من مغبة استباق الأمور بأن الوباء أصبح وراءنا قائلا: "نحن لسنا بعد في هذه المرحلة وفي نفس الوقت بجعبتنا عدة وسائل لإنقاذ الأرواح".

ولفت تيدروس أدهانوم إلى وجود عدة نقائص منها انخفاض عدد الفحوصات وتلقي اللقاح إضافة إلى تراجع اتباع إجراءات السلامة، وهذا كله من شأنه أن يتسبب في ظهور متحور جديد قد يؤدي إلى نسبة وفيات كبيرة. وقال يوجد في الوقت الحاضر أكثر من 500 نوع من متحور أوميكرون وهذه الأنواع كلها شديدة العدوى وتحمل خصائص تحورات تجعلها قادرة على تخطي الحواجز المناعية رغم تسببها في إصابات أقل خطورة من تلك التي نتجت عن المتحورات السابقة.

وقد قضى حتى الآن ما لايقل عن 6.6 مليون شخص في العالم بسبب وباء كوفيد 19بينما تم تسجيل قرابة 640 مليون إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية التي قدمتها الدول لمنظمة الصحة العالمية.

وتعتقد الهيئة الأممية أن الحصيلة الحقيقية هي أكبر بكثير من الأرقام المعلنة. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فقد لقي أكثر من 8500 شخص حتفهم بسبب كوفيد 19 وهذا يعتبر أمر غير مقبول بحسب مدير المنظمة تيدروس أدهانام بالنظر "لما نملكه من وسائل تجعلنا نتجنب الإصابة وننقذ أرواح الناس".