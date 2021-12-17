يعود عرض "القطار الصغير" (منمنمة عن محطة قطارات بنّ في نيويورك) إلى الحديقة النباتية في المدينة بعد انقطاع دام سنة بسبب جائحة كوفيد. والمعروضات الصغيرة في الحديقة تصور 180 معلماً مهماً في نيويورك وهي مصنوعة من المواد الطبيعية مثل أوراق الشجر والغصون والحبوب. وتقول المسؤولة عن العرض، جوانا غروركيه، إن مصمّمي المعالم وبينها محطة القطارات والسكك الحديدية، يأتون من كنتاكي للعمل عليها، والأمر يتطلب أسابيع من الجهد. ومن بين المنمنمات المعروضة أيضاً، هناك تمثال الحرية، ومبنى إمباير ستيت، أحد أبراج التجارة العالمية...