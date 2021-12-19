شاهد: الأب فروست يزور مستشفى الأطفال في موسكو

نزل طلاب فرق الإنقاذ الروسية أسفل جدار مستشفى للأطفال في العاصمة الروسية موسكو لإضفاء جوّ من البهجة على مرضاه أثناء العطلة. وشارك حوالى خمسين طالبا كانوا يرتدون أزياء "الأب فروست" و"سنو مايدنز" في هذه المبادرة حيث تسلق بعضهم الحبال، ووقف البعض الآخر فوق الرافعات من أجل تقديم أطيب التمنيات بعطلة سعيدة لأكثر من 600 طفل يرقدون بالمستشفى.

وقالت ماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، والتي كانت إحدى فتيات "سنو مايدنز" إن الحدث كان مهما لنشر بعض البهجة أثناء العطلة في صفوف الأطفال المرضى.