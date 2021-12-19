شاهد: مسيحيو كراتشي الباكستانية ينظمون موكبا قبل عيد الميلاد

شارك المئات من الأقلية المسيحية في مدينة كراتشي الباكستانية في مسيرة سلام قبل عيد الميلاد. وارتدى العديد من المشاركين في الموكب، بقيادة القساوسة، زي سانتا كلاوس.
وزينت الجمال والسيارات والشاحنات التي شاركت في الموكب بلمسة من لمسات عيد الميلاد. وتعيش أقلية مسيحية كبيرة في كراتشي التي تنتشر بها كنائس وبيوت عبادة تؤمها الطائفة المسيحية.
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