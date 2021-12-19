دخول المنشآت الحكومية في الإمارات سيقتصر على المطعمين وحاملي الفحوص السلبية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص السلبية وحدهم بدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة اعتبارا من الثالث من كانون الثاني/يناير 2022.

واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا "استخدام تطبيق الحصن للمرور الأخضر ... لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة".

وأوضحت اللجنة أنه "سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق".

وأكدت اللجنة أنه لن يتم السماح لغير الحاصلين على اللقاح أو الأشخاص الذين "تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري" بدخول الدوائر الحكومية الاتحادية.

وسجلت الإمارات الأحد 285 إصابة جديدة بكوفيد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة في أعلى رقم تم تسجيله منذ أشهر في الدولة الخليجية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا أعلى عدد إصابات تم تسجيله في الإمارات منذ 12 أسبوعا. وسجلت الإمارات حتى الآن 744137 إصابة بكوفيد و2151 وفاة.

وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 22.2 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19. وهي من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.