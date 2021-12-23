إصابات كوفيد-19 تعود للارتفاع في دول الخليج

أظهرت بيانات وزارات الصحة يوم الخميس أن إصابات فيروس كورونا بدأت تزيد مجددا في أنحاء دول الخليج العربية الست بعد أشهر ظلت فيها على مستوى منخفض أو تناقصت فيها، وذلك مع انتشار المتحورة أوميكرون من الفيروس في أنحاء العالم.

فمنذ الإعلان عن رصد أوميكرون أوائل الشهر في دولة الإمارات تشهد الدولة زيادة حادة في إصابات كوفيد-19، حيث سجلت يوم الخميس 1002 إصابة مقارنة مع 68 إصابة في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

ملايين الزائرين لمعرض إكسبو

وتأتي هذه الزيادة في ذروة موسم السياحة في المنطقة لا سيما في الإمارات التي تستقبل ملايين الزائرين لمعرض إكسبو 2020 في دبي وأنشطة موسمية أخرى.

وصدرت أوامر لموظفي الحكومة بإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس في أبوظبي حيث بدأت السلطات استخدام ماسحات لفحص من يدخلون الإمارة برا.

ورصدت دول الخليج الست إصابات بسلالة أوميكرون في أراضيها مع أن أرقام الإصابات اليومية لا تفصّل المصابين حسب سلالة الفيروس.

وسجلت السعودية، أكبر دولة خليجية من حيث عدد السكان، 252 إصابة جديدة يوم الخميس، ارتفاعا من مجمل إصابات يومية قدرت بنحو 50 منذ أواخر سبتمبر أيلول.

ونصحت السلطات الصحية هناك المواطنين والمقيمين هذا الأسبوع بتفادي أي سفر للخارج لغير الضرورة. ورصدت المملكة أول إصابة بأوميكرون فيها أول ديسمبر كانون الأول.

كما تشهد سلطنة عُمان وقطر والبحرين زيادة في عدد الإصابات، وإن كانت أقل حدة. وسجلت الكويت يوم الأربعاء 143 إصابة جديدة، وهذا أعلى عدد يومي بها منذ أواخر أغسطس آب.