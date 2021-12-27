أول زواج مدني لغير المسلمين في الإمارات

سجّلت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في الإمارات، وفق ما نقلت اليوم، الإثنين، وكالة الأنباء الرسمية في البلد الخليجي.

واستفاد زوجان كنديان من القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في عاصمة الإمارات.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة".

وتسعى الدولة الخليجية الغنية في السنوات الأخيرة للظهور كدولة حديثة منفتحة على العالم.

وسمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 بالمئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.

والزواج المدني نادر في الشرق الأوسط وعادة ما تعقد الزيجات في أطر دينية.

وفي حين لا تعترف العديد من دول المنطقة بالزواج المدني على الإطلاق، فإن البعض الآخر يعترف به مثل الجزائر وتونس.

مطلع كانون الأول/ديسمبر، قررت الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد اعتباراً من عام 2022، وتخصيص أسبوع عمل من أربعة أيام ونصف يوم. وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي أقدمت على خطوة مماثلة.

بدورها، شرعت السعودية المجاورة في إصلاحات مثل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة والسماح بالحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المختلطة، رغم مواصلة قمعها الشديد للمعارضة.

وعلى غرار الإمارات، ترغب السعودية في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتحويل عاصمتها الرياض إلى مركز دولي.