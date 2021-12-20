منظمة الصحة تأمل أن تطوي 2022 صفحة كوفيد-19 وضوء أخضر للقاح خامس في الاتحاد الأوروبي

16:58

مدير منظمة الصحة العالمية: 2022 يجب أن يكون "عام نهاية الوباء"

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عام 2022 يجب أن يكون العام "الذي سنضع فيه حدا لوباء كوفيد-19". ومع اقتراب موسم العطلات، حث غيبريسوس أفراد العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء الوقت معاً على التفكير ملياً وقال: إلغاء لقاء ما أفضل من خسارة حياة.

أما بخصوص أوميكرون الذي يقلق العالم، فقال غيبريسوس إنه "ينتشر بشكل أسرع من دلتا ويسبب عدوى لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من مرض كوفيد".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي موجز صحفية في جنيف "هناك الآن دليل ثابت على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع بكثير من دلتا"، مضيفاً أنه "من المرجح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد يمكن أن يصابوا".