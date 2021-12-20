الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يقول إنه سيدفع 11 مليار دولار كضرائب هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك الأحد أنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام. إعلان ماسك يأتي بعد تصريح سابق للملياردير قال فيه بأن قيمة الضرائب التي سيدفعها هذا العام ستفوق الضرائب التي سبق لـ "أي أمريكي أن دفعها في التاريخ". وكتب ماسك في وقت متأخر الأحد على تويتر "لمن يتساءل، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام".

قدرت مجلة فوربس الأسبوع الماضي أن ماسك يدين على الأرجح للحكومة الفدرالية بما يقل عن 8.3 مليار دولار لعام 2021، بعد أن طرح الملياردير الأمريكي ما يقارب من 13 مليار دولار من أسهم تيسلا هذا العام للبيع. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية فوق تريليون دولار.

ثروة ضخمة

قدرت مجلة فوربس القيمة الصافية الحالية لثروة ماسك إلى غاية يوم الإثنين بحوالي 244.2 مليار دولار، مما يجعله حالياً أغنى شخص في العالم. وحل مؤسس أمازون جيف بيزوس في المركز الثاني، متخلفاً عن صافي ثروة ماسك بنحو 50 مليار دولار.

السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن في مواجهة ماسك

لطالما شكلت ثروة ماسك جدلا وكانت محطة نقاش. ووصل الأمر إلى الكونغرس، حيث دخل الملياردير الأسبوع الماضي في جدال كلامي مع السناتورة الأمريكية الديمقراطية إليزابيث وارن على تويتر بعد أن اتهمته بعدم دفع ضرائب كافية.

ودعت وارن إلى إجراء تغييرات على ما أسمته "قانون الضرائب المزور" في البلاد لضمان أن يدفع ماسك "فعليا الضرائب ويتوقف عن الاستغناء أكثر من أي شخص آخر".

ورد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا على الفور على السيناتورة وارن، وقال إنه سيدفع "ضرائب أكثر من أي أمريكي في التاريخ هذا العام".

لا ضرائب على الملياردير

يأتي التدقيق فيما يتعلق بمدفوعات ضرائب ماسك بعد انتقاداته المستمرة لخطة الديمقراطيين لزيادة الضرائب على الأثرياء الأمريكيين. ووفقاً لتحقيق أجرته مؤسسة بروبوبليكا غير الربحية نُشر في يونيو- حزيران الماضي، فإن ماسك لم يدفع إلا القليل من الضريبة على الدخل في السنوات الأخيرة. وفي العام 2018، لم يدفع ماسك أي ضرائب على الدخل، وفقاً للتقرير.

وبين عامي 2014 و2018، دفع الملياردير ما مجموعه 455 مليون دولار كضرائب الدخل الفدرالية حتى مع ارتفاع ثروته الشخصية بأكثر من 13 مليار دولار. وفي العام 2018، لم يدفع ماسك أي ضرائب على الدخل على الإطلاق، وفقاً للتقرير.