إيلون ماسك: "سبيس إكس" ستهبط بالبشر على المريخ في غضون 10 سنوات بالأكثر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" و"تسلا"، إن شركته ٹخطط للهبوط بالبشر على المريخ في غضون خمس إلى عشر سنوات في أسوأ السيناريوهات.

تعليقات ماسك جاءت خلال ظهوره في حلقة من برنامج ليكس فريدمان بودكاست. واعتبر ماسك أنه "لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يمنحك تذكرة سفر إلى المريخ".

وأشار ماسك، أغنى رجل في العالم، تقدر ثروته بـ278 مليار دولار، إلى أن عوامل عدة هي من تحدد الموعد الحقيقي، وهي تشمل "هندسة المركبة"، مضيفاً أن "المركبة الفضائية هي من أكثر الصواريخ تعقيداً وتطوراً".

وفي مقابلة أجراها في شباط/فبراير عبر تطبيق كلوب هاوس الصوتي، قال ماسك إن هذا الأمر سيستغرق "خمس سنوات ونصف" قبل أن يهبط صاروخ "سبيس إكس" "ستارشيب"، على الكوكب الأحمر.

هذا وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال ماسك في مارس / آذار بأن "ستارشيب" المأهولة ستهبط على سطح المريخ قبل 2030.

ولدى سؤاله عن موعد هبوط "سبيس إكس" على سطح المريخ، قال رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، "في أفضل الأحوال نحتاج إلى حوالي خمس سنوات، وفي أسوأ الأحوال قد نحتاج إلى 10 سنوات".