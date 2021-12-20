جنرال سابق يقر بدور إسرائيل في اغتيال قاسم سليماني

قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي المنتهية ولايته، تامير هيمان، إن إسرائيل لعبت دوراً في اغتيال قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل خلال غارة بواسطة طائرة أمريكية مسيرة قرب بغداد سنة 2020.

ووصف هيمان عملية الاغتيال، خلال مقابلة مع مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائلي للتراث، نشرت الشهر الماضي، بأنها واحدة من أهم العمليات التي نفذت خلال توليه مهامه، إلى جانب اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

وكان هيمان أنهيت مهامه كرئيس للمخابرات العسكرية الإسرائيلية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف هيمان القول إن إسرائيل نفذت عمليات عدة، لتعطيل نشر الأسلحة والأموال الإيرانية في المنطقة. وكان سليماني شارك في أنشطة عسكرية إيرانية في عدد من الدول، مثل العراق وسوريا وأفغانستان ودول القوقاز.

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ذكرت بعد أيام من مقتل سليماني، أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في اغتيال المسؤول الإيراني.

وبحسب القناة الأمريكية فإن مخبرين في مطار دمشق أبلغا المخابرات الأمريكية، بشأن موعد إقلاع طائرة سليماني نحو بغداد.