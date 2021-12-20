شاهد: مراهقان أمريكيان ينجوان من حريق بتسلق أنبوب على ارتفاع 5 طوابق

تمكن مراهقان أمريكيان من النجاة من حريق مروع ببناية في حي مانهاتن بمدينة نيويورك عبر الخروج من نافذة شفتهما وتسلق أنبوب للمياه على ارتفاع خمسة طوابق.

وتمكن أحد الجيران من تصوير لقطة هروب فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً وصبي عمره 13 عاماً وفرارهما من الحريق الذي وقع يوم الخميس الماضي.

ونتج عن الحريق وفاة شخص وإنقاذ سيدة لا زالت في حالة حرجة بإحدى مستشفيات المدينة، بحسب شرطة نيويورك.

وتحقق دائرة الإطفاء نيويورك لمعرفة السبب الذي أدى إلى نشوب الحريق.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن الحريق نجم عن انفجار بطارية لدراجة إلكترونية.