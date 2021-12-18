شاهد: حريق في سجن تايلاندي إثر أعمال شغب

أضرم مئات السجناء النار في سجن تايلاندي خلال أعمال شغب استمرت يومين اندلعت بسبب طريقة إدارة بؤرة إصابات بكوفيد-19 على ما ذكرت السلطات.

وقد جرح عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الوضع.

ومعروف عن السجون التايلاندية أنها مكتظة جدا وتواجه صعوبة في لجم انتشار فيروس كورونا. وقد أصيب أكثر من 87 ألف سجين وتوفي 185 منهم على ما تفيد إدارة السجون.

وستتفقد السلطات السبت الأضرار بعدما تمرد نحو 400 سجين في سجن جنوب تايلاند اعتبارا من مساء الخميس مطالبين بنقل النزلاء المصابين بفيروس كورونا.

ويضم السجن أكثر من 2100 سجين وقد شخصت إصابة 300 منهم.

ومساء الجمعة، أضرم السجناء النار في مضاجعهم بعد حريق آخر الخميس.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس "تمت السيطرة على الوضع منذ مساء أمس (الجمعة) وسيتفقد مسؤولو السجن الأضرار".

وتفيد دائرة السجون أن نحو 93 بالمائة من أصل 281,535 سجينا تايلانديا تلقوا اللقاح كاملا.