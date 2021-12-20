بدون تعليق: إعادة إحياء الألعاب التقليدية بين الأطفال في فنزويلا

تسابق الأطفال بعربات يدوية الصنع في شوارع كاراكاس السبت في إطار إحياء تقليد ألعاب السرعة الذي يعود إلى عقود ماضية. اللعبة التقليدية التي أعيد إحياؤها أصبحت حدثًا سنويًا في العاصمة الفنزويلية حيث يتنافس الأطفال على صناعة أحسن وأسرع زلاجة خشبية المعروفة باسم كاروتشاس.

تعمل العائلات معًا لتصنيع العربات يدويًا قبل اختبارها أمام عشرات الآخرين على طرق المدينة.

مسابقة كاروتشاس في كاراكس تنظم للعام العاشر. ويقول رئيس المسابقة إدوين أسيفيدو إن الهدف يكمن في الحافظ على هذة اللعبة التقليدية ومنح الأطفال شيئًا مختلفًا عن ألعاب الفيديو وشاشات الهواتف الذكية.