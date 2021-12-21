إسرائيل تحظر السفر إلى الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى بسبب المتحورة أوميكرون

وافق المشرعون الإسرائيليون الثلاثاء على إضافة الولايات المتحدة إلى "القائمة الحمراء" لأكثر من خمسين دولة يمنع السفر اليها بسبب انتشار المتحوّرة أوميكرون من كوفيد-19.

وقالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست "وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء".

ويطال حظر السفر إلى الولايات المتحدة مئات آلاف الاسرائيليين والمقيمين المزدوجي الجنسية.

وأضافت غال أن "إضافة هذه الدول ستصبح سارية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 وستظل مطبقة مع االدول الاخرى الحمراء حتى29 كانون الأول/ديسمبر 2021".

كانت بريطانيا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد والإمارات العربية المتحدة وجزء كبير من إفريقيا مدرجة على هذه "اللائحة الحمراء".

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت الاثنين "إن القيود الصارمة على السفر كانت حاسمة مع بدء زيادة حالات الاصابة بأوميكرون الذي أصبح موجودًا في بلدنا بالفعل، بدءًا بالكنيست وانتهاء برياض الأطفال".

واشار الى ان الأرقام عندنا ما زالت غير مرتفعة، لكن يمكن الجزم بأن الموجة الخامسة بدأت. وحث المواطنين على تلقي اللقاح".

وتأتي هذه القيود بينما أفادت وزارة الصحة أنه حتى الاثنين كان هناك 826 إصابة بأوميكرون مؤكدة أو مشتبه بها في إسرائيل من بينها 480 حالة وصلت من الخارج، وكان أكثر من نصف الحالات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وفي نهاية تشرين ثاني/نوفمبر منعت اسرائيل "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة".

وأكد الخبير الصحي عيران سيغال في معهد وايزمان، للإذاعة العامة أن منع المواطنين الإسرائيليين والمقيمين من السفر لم يكن سوى حل جزئي.

وأضاف أن الكل يعرف أن القيود المفروضة على السماء هي لتأخير وصول أوميكرون وليس تفاديه"، مؤكدا أنه "يجب أن نستفيد من هذه القيود (...) لمساعدتنا في جهود التطعيم".

ومع ذلك قال سيغال إنه لا يزال هناك "مجال للتفاؤل" لأن أوميكرون قد لا يسبب عدوى قاتلة مثل الأنواع السابقة من فيروس كورونا".

وأطلقت اسرائيل حملة تطعيم بجرعة ثالثة معززة تلقاها أكثر من أربعة ملايين شخص نومع ذلك لم يتم تطعيم ملايين المواطنين بعد ، وخاصة المراهقين والأطفال الصغار.

تلقى أقل من 1% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما فقط لقاح ضد فيروس كورونا.