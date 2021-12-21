محكمة في لندن تفرض على حاكم دبي دفع 730 مليون دولار لزوجته السابقة وطفليهما

أمر القضاء البريطاني الثلاثاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالي 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة وأطفاله، في ما يعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدده محكمة إنجليزية. وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251,5 مليون جنيه إسترليني وكفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الأطفال وأمنهم كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.

وأوضح القاضي مور "نظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالإرهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، ، فهم في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهم في هذا البلد". وأضاف ان "التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (الشيخ محمد) وليس من أطراف خارجية".

وكانت المحكمة العليا البرطيانية قد رأت في تشرين الأول/أكتوبر أن الشيخ محمد سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين. ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي يتواجه فيها الشيخ محمد مع زوجته للحصول على عودة طفليهما إلى دبي.

وشدد القاضي على أن حاكم دبي مارس "مضايقات وترهيب للوالدة قبل مغادرتها إلى إنجلترا".

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنكليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف.

ففي نهاية العام 2016 منح القضاء أحمدوفا 41 بالمئة من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني .