أضاءت زينة الميلاد شوراع سيدني الأسترالية احتفالاً بموسم الأعياد ونهاية العام 2021. وتوافد السكان لتصوير شجرة الميلاد الكبيرة التي نصبت في ساحة القديس مارتن وسط المدينة بعدما أجبرتهم جائحة كوفيد-19 العام الماضي على ملازمة بيوتهم.
أضاءت زينة الميلاد شوراع سيدني الأسترالية احتفالاً بموسم الأعياد ونهاية العام 2021. وتوافد السكان لتصوير شجرة الميلاد الكبيرة التي نصبت في ساحة القديس مارتن وسط المدينة بعدما أجبرتهم جائحة كوفيد-19 العام الماضي على ملازمة بيوتهم.
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