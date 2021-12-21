أضاءت زينة الميلاد شوراع سيدني الأسترالية احتفالاً بموسم الأعياد ونهاية العام 2021. وتوافد السكان لتصوير شجرة الميلاد الكبيرة التي نصبت في ساحة القديس مارتن وسط المدينة بعدما أجبرتهم جائحة كوفيد-19 العام الماضي على ملازمة بيوتهم.