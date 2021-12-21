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صورة من شجرة الميلاد لعام 2020 في أبو ظبي

أضاءت زينة الميلاد شوراع سيدني الأسترالية احتفالاً بموسم الأعياد ونهاية العام 2021. وتوافد السكان لتصوير شجرة الميلاد الكبيرة التي نصبت في ساحة القديس مارتن وسط المدينة بعدما أجبرتهم جائحة كوفيد-19 العام الماضي على ملازمة بيوتهم.

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