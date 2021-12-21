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روسيا

شاهد | روسيا تختبر طائرة استطلاع مسيرة جديدة في شبه جزيرة القرم

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بقلم:  يورونيوز
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صورة لوزارة الدفاع الروسية، تظهر الطائرة الروسية المسيرة أوخوتنيك وهي تقلع من مكان مجهول في روسيا، الأربعاء 7 أغسطس 2019
صورة لوزارة الدفاع الروسية، تظهر الطائرة الروسية المسيرة أوخوتنيك وهي تقلع من مكان مجهول في روسيا، الأربعاء 7 أغسطس 2019   -   حقوق النشر  AP Photo

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، الإثنين، شريط فيديو لأولى الاختبارات القتالية لطائرة مسيرة من طراز "أوريون" مزودة بنظام رادار على متنها لاستطلاع الأهداف الأرضية.

تم إجراء الاختبارات في في شبه جزيرة القرم.

وخلال الرحلة أصابت "أوريون" أهدافاً أرضية.

طائرة "أوريون" المسيرة المزودة بالرادار قادرة على القيام بمراقبة أهداف بحرية وبرية مختلفة، بما في ذلك استطلاع مواقع صواريخ الدفاع الجوي، ومجمعات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والحصول على معلومات أخرى.

ومن المقرر الانتهاء من اختبارات طائرة "أوريون" المسيرة بحلول نهاية العام 2022.

وشددت وزارة الدفاع في بيان على أن "أوريون ستوسع بشكل كبير القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية".

ويأتي كشف وزارة الدفاع الروسية عن هذه المسيرة الجديدة في مرحلة متوترة جداً من العلاقات بين موسكو من جهة، وكييف وبروكسل وواشنطن، حول أوكرانيا.

وكانت تقارير غربية ذكرت أن روسيا تحضر لاجتياح أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مراراً.

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ووجهت عواصم القرار الغربية تحذيرات شديدة اللهجة إلى روسيا في حال أقدمت على اجتياح أوكرانيا.