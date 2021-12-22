70 مفقودًا على الأقلّ جراء انهيار أرضي في منجم في ميانمار

فُقد أثر 70 شخصًا على الأقلّ وقتل شخص واحد جرّاء انزلاق للتربة الأربعاء في شمال ميانمار. وقالت إحدى منظمات المجتمع المدني وتقارير إعلامية إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬هناك مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد وقوع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشمر.

وقال مسؤول بإحدى منظمات المجتمع المدني إن الانهيار الأرضي وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة هباكانت بولاية كاشين وثمة مخاوف من انجراف أكثر من 70 شخصا إلى بحيرة بسبب نفايات التعدين.

وأعلن مسعف في مكان الحادث أن هناك "ما بين 70 و100 شخص في عداد المفقودين جرّاء انزلاق للتربة حصل نحو الساعة الرابعة صباحًا" في منجم لليشم (الجاد) في ولاية كاياه.