الرئيس المصري يحد من أعداد المستفيدين من الدعم الحكومي للمواد التموينية

ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء أن بطاقات التموين التي ستصدر للمواطنين في المستقبل لن تشمل إلا فردين.

وقال خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في صعيد مصر: "لن نصدر بطاقة تموين ثانية لأكثر من فردين.. للي فات آه.. للجديد لا".

وطبقا للرئيس المصري، مصر هي الدولة الوحيدة التي يعتقد مواطنوها أنهم يمكنهم الحصول على السلع الأساسية بثمن أقل من تكلفة إنتاجها.

وأضاف: "أنت بتتجوز، ومستني الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف يعني، دا كلام مش مظبوط، ودي ثقافة اتشكلت في وجدان الناس".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن مجمع أسيوط "يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر".