مصر ترفض التعليق الأمريكي على الحكم بسجن الناشط علاء عبد الفتاح

قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية يوم الاثنين عن المتحدث باسم الوزارة قوله "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء".

وقضت محكمة مصرية بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحُكم كذلك على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات لنفس الاتهامات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين."