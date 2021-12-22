فرنسا تشرع في تطعيم الأطفال بين سن ال5 وال11 وسط توقعات بوصول الإصابات اليومية بكورونا إلى 100 ألفا

باشرت فرنسا الأربعاء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 للأطفال بين سن الخامسة والحادية عشرة على ما أعلن وزير الصحة اوليفيه فيران.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني "فتحنا التلقيح الرسمي للأطفال" من هذه الفئة العمرية موضحا من جهة أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل المراهقين "في الوقت الراهن".

وأشار الوزير إلى ان البلاد قد تشهد مئة ألف إصابة يومية بكوفيد-19 قريبا ارتفاعا من نحو 70 ألف إصابة حاليا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة خامسة من الجائحة.

وقال فيران إن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا ستكون السلالة المهيمنة في فرنسا في أوائل يناير كانون الثاني.

وأشار إلى أنه ليس هناك خطط لفرض قيود جديدة الآن لكن لا يمكن استبعاد أي احتمال إذ تأمل السلطات أن تمكنها زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات من احتواء الفيروس.

وكانت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن قد دعت الشركات "إلى تسريع" العمل من المنازل في مواجهة كوفيد-19 داعية إياها من الان للاستعداد لتوسيع إطاره بعد عطلة نهاية السنة، ليكون 3 إلى 4 أيام في الأسبوع.

وسجلت فرنسا يوم الثلاثاء 210 وفيات في المستشفيات خلال 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 94913 وفاة. وسجلت 72832 إصابة جديدة.