أسترازينيكا وأكسفورد تسعيان لانتاج لقاح مضاد لسلالة أوميكرون

قالت شركة أسترازينيكا يوم الثلاثاء إنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، لينضما بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد للمتحور.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "اتخذنا بالتعاون مع جامعة أكسفورد خطوات أولية نحو إنتاج لقاح للمتحورة أوميكرون في حال الحاجة إليه".

ولم ترد أكسفورد بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشر الخبر نقلا عن ساندي دوغلاس رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد.

وقال دوغلاس للصحيفة إن "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحورة جديدة بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".

وأظهرت دراسة معملية الأسبوع الماضي أن مزيجا للأجسام المضادة من إنتاج أسترازينيكا احتفظ بنشاط تحييدي ضد المتحورة أوميكرون.

كانت شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا قالت في السابق إنها تعمل على إنتاج لقاحات تستهدف المتحورة أوميكرون. وقالت مودرنا إنها تأمل في بدء التجارب السريرية أوائل العام المقبل.