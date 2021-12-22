شاهد: قافلة الجمال تصل موقع إكسبو دبي 2020 بعد رحلة استغرقت 13 يوما في الصحراء

نظم متنزهون على ظهور الجمال من 21 دولة مختلفة عرضًا في إكسبو دبي 2020 بعد إكمال رحلة استغرقت 13 يوما عبر الصحراء الإماراتية، حيث قطعوا ما مجموعه 640 كيلومترًا. واستقبل زوار إكسبو دبي 2020، المشاركين في "رحلة الهجن" التي استغرقت 13 يوما في أنحاء صحراء دولة الإمارات العربية المتحدة.

النسخة الثامنة من رحلة الهجن، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلقت بمشاركة 29 مشاركا من 21 دولة، من إمارة أبوظبي فجر الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحطت رحالها بحلول مساء الأربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول في حديقة الفرسان في دبي.