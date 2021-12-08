فيديو | ولي العهد السعودي يزور معرض إكسبو في دبي

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان معرض إكسبو العالمي في دبي الأربعاء، في إطار محطته في الإمارات قبل أن يستكمل جولته الخليجية.

وتزامنت الزيارة مع إعلان باريس توقيف سعودي يشتبه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018، قبل أن تعلن قبل قليل إن الموقوف ليس المشتبه به وإنه تمّ إطلاق سراحه.

واجتمع محمد بن سلمان الثلاثاء بعد وصوله إلى الإمارات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قال، بحسب وكالة أنباء الإمارات الحكومية، إن "العلاقات الممتازة" بين البلدين الحليفين "تزداد قوة".

محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في إكسبو 2020 دبي، وسموهما يبحثان خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة.#وامpic.twitter.com/efvMhGXhmH — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 8, 2021

وتسبق زيارة الأمير محمد للإمارات قمة لمجلس التعاون الخليجي ستعقد في المملكة منتصف الشهر الحالي. وووصل ولي العهد السعودي الى الإمارات قادما من سلطنة عمان حيث شهد على توقيع مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار بين بلده وعمان. ويفترض أن يزور البحرين والكويت وقطر خلال الأيام المقبلة.

وتمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موقع إكسبو قبل وصوله، وأغلق الجناح السعودي الضخم أبوابه أمام الزوار استعدادا للزيارة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وتجمّع حشد من المتفرجين ينتظرون وصول الأمير.

جولة بن سلمان في معرض إكسبو أ ف ب

بن سلمان في إكسبو دبي أ ف ب

جولة بن سلمان في إكسبو أ ف ب

في باريس، أعلن المدعي العام أن السعودي الذي أوقف الثلاثاء للاشتباه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018، ليس المشتبه به الذي تلاحقه تركيا وأنه أطلق سراحه.

واعتقل خالد العتيبي (33 عاماً) "بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018"، وفق ما أوضح المدعي العام في باريس ريمي هايتس في بيان.

وتابع "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".

وفي وقت سابق، قالت السفارة السعودية في باريس في بيان إنّ الموقوف "لا علاقة له في القضية".

وتأتي جولة ولي العهد الخليجية في وقت تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية وخصوصا مع إيران وتركيا. وزار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدوحة الثلاثاء. وكان إردوغان اتّهم ولي العهد السعودي بشكل غير مباشر بالوقوف خلف جريمة قتل خاشقجي.

وستكون زيارة الأمير محمد إلى الدوحة الأولى منذ قطع الجانبين العلاقات في منتصف 2017 قبل إعادتها في كانون الثاني/يناير 2021.