تونس تصدر حكما غيابيا على الرئيس الأسبق المرزوقي بالسجن 4 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة في البلاد قضت يوم الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعداتها للنظام في تونس.

وانتقد المرزوقي، المقيم في باريس، بشدة خطوات الرئيس قيس سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في يوليو تموز الماضي، ووصفها بأنها انقلاب، ودعا إلى استمرار الاحتجاجات ضد سعيد بهدف إسقاطه.

وكان مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أعلن 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي قد أصدر بطاقة جلب دولية لحضور جلسات المحكمة.