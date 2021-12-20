دراسة: الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم الصيني أضعف في مقاومة سلالة أوميكرون

قال باحثون صينيون في دراسة أجروها إن جرعة تنشيطية أنتجتها شركة سينوفارم الصينية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا جاءت أضعف كثيرا في مقاومة سلالة أوميكرون من الفيروس رغم أنهم أضافوا أن فاعلية اللقاح في مواجهة أوميكرون لا تزال غير واضحة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ ومعمل في شنغهاي يتخصص في الأمراض التنفسية المعدية وبحثوا فيها تأثير الجرعة المعززة من لقاح سينوفارك في مواجهة سلالة أقدم من الفيروس من مدينة ووهان الصينية.

وجاء في البحث الذي نشر يوم السبت أن نشاط الأجسام المضادة التي تولدها الجرعة التنشيطية لتحييد الفيروس أظهر انخفاضا مقداره 20.1 ضعف بالمقارنة مع تأثير الجرعة على سلالة ووهان.

ولم ترد سينوفارم على الفور على طلب للتعليق.

وحللت الدراسة عينات من 292 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا جرعة ثالثة بعد ما يتراوح بين ثمانية وتسعة أشهر من الجرعة الثانية.