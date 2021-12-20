المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الصين

دراسة: الجرعة المعززة من لقاح سينوفارم الصيني أضعف في مقاومة سلالة أوميكرون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صناديق من لقاح سينوفارم الصيني والتي أرسلت من الصين إلى بوجومبورا، بوروندي.
صناديق من لقاح سينوفارم الصيني والتي أرسلت من الصين إلى بوجومبورا، بوروندي.   -   حقوق النشر  AP Photo

قال باحثون صينيون في دراسة أجروها إن جرعة تنشيطية أنتجتها شركة سينوفارم الصينية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا جاءت أضعف كثيرا في مقاومة سلالة أوميكرون من الفيروس رغم أنهم أضافوا أن فاعلية اللقاح في مواجهة أوميكرون لا تزال غير واضحة.

أجرى الدراسة باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ ومعمل في شنغهاي يتخصص في الأمراض التنفسية المعدية وبحثوا فيها تأثير الجرعة المعززة من لقاح سينوفارك في مواجهة سلالة أقدم من الفيروس من مدينة ووهان الصينية.

وجاء في البحث الذي نشر يوم السبت أن نشاط الأجسام المضادة التي تولدها الجرعة التنشيطية لتحييد الفيروس أظهر انخفاضا مقداره 20.1 ضعف بالمقارنة مع تأثير الجرعة على سلالة ووهان.

ولم ترد سينوفارم على الفور على طلب للتعليق.

وحللت الدراسة عينات من 292 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا جرعة ثالثة بعد ما يتراوح بين ثمانية وتسعة أشهر من الجرعة الثانية.