لندن تندد ب"الخطاب العدائي" للكرملين في شأن أوكرانيا

نددت ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية الخميس ب"الخطاب العدائي والتصعيدي" للكرملين في شأن اوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، لكنها رحبت في الوقت نفسه بنية موسكو إجراء حوار.

وفي بيان صدر بعد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كررت الوزيرة البريطانية أن "تعزيز القدرات العسكرية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والقرم التي ضمّت في شكل غير قانوني هو أمر مرفوض".

وأضافت أن: "أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا وسيتم التصدي له بقوة"، وخصوصا عبر "عقوبات منسقة مع شركائنا بهدف فرض كلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها".

وإذ شددت على الطابع "الدفاعي لحلف شمال الأطلسي"، أكدت الوزيرة البريطانية أن "المخرج الوحيد للوضع الراهن يبقى عبر الحوار"، مضيفة "أرحب بكون روسيا أظهرت نيتها للبدء بمباحثات في كانون الثاني/يناير".

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام أن رد الفعل الأمريكي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا "إيجابي".

وأضاف بوتين: "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا". وتابع "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاءنا بعض الأجوبة" لكن "عموما، نرى رد فعل إيجابيا".