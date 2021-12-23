بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي: نأمل أن تحقق روسيا مناعة جماعية ضد كورونا في 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه يأمل أن تتمكن روسيا من تطعيم ما يكفي من السكان للوصول إلى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا خلال العام القادم. ودعا بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي مزيدا من المواطنين إلى الحصول على اللقاح.

وأظهرت بيانات رسمية أن وفيات فيروس كورونا في روسيا تخطت حاجز 600 ألف حالة الخميس، وذلك بعد قفزة في حالات الاصابة المتصلة بالسلالة دلتا. ولم يظهر للمتحور أوميكرون، الذي ينتشر سريعا في بلدان أخرى أي أثر في البيانات الروسية حتى الآن. وقال مسؤولون هذا الأسبوع إنهم رصدوا 41 حالة فقط.

في أوج مواجهة مع واشنطن والقلق من احتمال غزوه أوكرانيا، يرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة مراسلي وسائل الإعلام الروسية والدولية بشأن الأزمة السياسية والعسكرية التي تهز التوازن الأمني الأوروبي المنبثق عن الحرب الباردة.

ومع اقتراب الذكرى الثلاثين لتفكك الاتحاد السوفياتي الذي يعتبره بوتين "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين"، صعد الرئيس الروسي إلى حد كبير لهجته في الأسابيع الأخيرة حيال خصومه الغربيين والجارة أوكرانيا، إلى درجة تثير مخاوف من احتمال نشوب نزاع مسلح.