دراسة: الجرعة المعززة من لقاح أسترازينيكا فعالة ضد أوميكرون

أكدت شركة الأدوية أسترازينيكا الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد -19 تزيد "بشكل كبير" من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

وأوضحت الشركة في بيان أن "مستويات الأجسام المضادة التي تؤدي إلى تحييد أوميكرون بعد جرعة ثالثة من مصل فاكسزيفريا" الذي طورته ضد كوفيد "تماثل إلى حد كبير المستويات التي تم التوصل إليها بعد جرعتين ضد المتحورة دلتا".

الدراسة التي ارتكزت عليها الشركة البريطانية أجرتها جامعة أكسفورد وتوصلت إلى أن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 فعال ضد متحورة أوميكرون.

وأظهرت الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بمرض كوفيد-19 وتعافوا بشكل طبيعي. وأضافت أنه بعد ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحورة دلتا بعد جرعتين.