دونالد ترامب يطلب من المحكمة العليا منع نقل الوثائق إلى لجنة الاعتداء على مبنى الكابيتول

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا منع نقل الوثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم الـ 6 يناير-كانون الثاني الماضي من قبل أنصاره على مبنى الكابيتول.

ودعا محامو الملياردير الجمهوري أعلى محكمة في الولايات المتحدة بإلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية في أوائل ديسمبر-كانو الأول والتي رفضت محاولتها الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض. وفي سياق متصل، أعلن دونالد ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الـ 6 يناير-كانون الثاني، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقر الكابيتول.

وفي بيان قال ترامب إنه سيتطرق إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر-تشرين الثاني 2020 من مارالاغو بفلوريدا، مكررا، دون اي أساس، أنها سُرقت منه.

وانتقد الرئيس السابق اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذا الهجوم الذي صدم الولايات المتحدة والعالم، باتهامها بـ "التحيز التام". وقال إنه بدلاً من ذلك، عليها التحقيق في "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020" على حد قوله.

وقال ترامب "سأعقد مؤتمرا صحفيا في الـ 6 يناير-كانون الثاني في مارالاغو لمناقشة كل هذه النقاط وغيرها". وأضاف: "في الأثناء تذكروا أن التمرد وقع في الـ 3 نوفمبر-تشرين الثاني" يوم الانتخابات الرئاسية.