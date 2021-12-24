شاهد: بعد نتفلكس.. "نتلِك" في اليابان يتيح للمشاهد تذوق الطعام من خلال شاشة تلفزيون

طور أستاذ جامعي ياباني شاشة لوح رقمية تتيح تذوق الأطعمة من خلال لعقها باللسان. هذه التكنولوجيا المبتكرة التي لا تزال قيد الاختبار ستغير مستقبل تجارة الأطعمة في حالة توسيع استخدامها. أظهرت صور فيديو عملية اختبار هذا النموذج الأولي حيث قامت طالبة جامعية يابانية بإختيار صورة شوكولاتة على الشاشة الرقمية للألة "العجيبة" قبل أن تقوم بلعقها لتذوقها. الفيديو عبارة عن عرض توضيحي للنموذج الأولي للشاشة الرقمية القابلة للعق من خلال تكنولوجيا متطورة تقلد نكهات الأطعمة.

للعق الشاشة باللسان يسمح بالاستمتاع بنكهة الطعام المعروض عليها وهي خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة باستخدام مختلف الحواس. شاشة التذوق التي عُمدت برمز "تي.تي.تي.في - TTTV" كاختصار لـ "تذوقوا التلفزيون - Taste the TV"، طورها الأستاذ في جامعة ميجي، هومي مياشيتا الذي استخدم مجموعة من 10 علب تصدر سوائل محملة بنكهات يتم رشها معًا لخلق طعم معين لطعام معين.

ووفقًا لمياشيتا، يمكن تقسيم نكهات جميع أنواع الأطعمة إلى 10 أذواق أساسية أهمها، المالح والحامض والحلو والمر والحار. وبالإعتماد على هذه النظرية قام مياشتيا ببرمجة الآلة بـ "الوصفات" التي تسمح لمستخدمها بتذوق 20 نوعًا من عينات الطعام.

يقول مياشيتا إنه في عصر كوفيد-19، يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا أن يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي. ويتابع "لم نتمكن من تذوق الطعام في المطاعم عندما بقينا في المنزل خلال فترات الإغلاق. أردت بطريقة ما أن أجعل تذوق الطعام حقيقة واقعية، بحيث يمكن للناس تجربة مختلف الأذواق البعيدة أثناء البقاء في المنزل."

عمل مياشيتا مع فريق مكون من حوالي 30 طالبًا لإختبار مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهات، بما في ذلك "شوكة" تجعل مذاق الطعام أكثر ثراءً.

لفت مياشيتا إلى أنه طور النموذج الأولي من شاشة التذوق "تي.تي.تي.في" بنفسه العام الماضي وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 875 دولارًا. وأضاف "أفكر في إنشاء منصة خاصة حيث يمكن توفير نكهات الأطعمة من جميع أنحاء العالم مثل مشاهدة فيلم أو الاستماع إلى أغنية تعجبك بغض النظر عن مكان تواجدهم".

بهدف جعل هذه التقنية أكثر رواجا في العالم، أجرى مياشيتا محادثات مع شركات تطوير التطبيقات لإثراء شاشة التذوق "تي.تي.تي.في" بتطبيقات تظم طعم البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.